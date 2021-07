Täpsemalt on siinkohal juttu mullu Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga remondihallis töökorda putitatud laiast ja madalast roomik-transportöör VPL-149st , mille kastis asetsevaks jõuallikaks on Ameerika bussilt pärit mootor.

Kui 2020. aasta suvel sellest tehnikaimest Järva Teataja kirjutas, siis ütles Järva-Jaani vabatahtliku päästekomando pealik Ivar Kärner, et neil on Päästeametiga tehtud suuline kokkulepe, et nad saavad uuele elule äratatud metsakustutusroomikut ka päriselt päästesündmustel kasutada. Eritehnikat polevat ju kunagi piisavalt.