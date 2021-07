FOTOD: Vargamäel mängitakse viimaseid kordi "Eesti matust"

Draamateatri kommunikatsioonijuht Tanel Tomson rääkis aprillis, et idee mängida "Eesti matuse" viimaseid etendusi Vargamäel, tekkis kõige tõenäolisemalt Draamateatri kirjandusala juhataja Ene Paaveri peas. Ta märkis, et paralleele Tammsaare "Tõe ja õiguse" ja oma näidendi vahel pole varjanud ka Andrus Kivirähk, kes ütles 20. aprilli intervjuus ERRile: "Eks näidend on ju mingil määral Tammsaare "Tõest ja õigusest" lähtunud. Tegelaste nimed on enamjaolt laenatud, alates vanast Andresest, kes tööd tehes ära sureb, ja Andrese lapsed – Maret ja Indrek, samuti naabripere Karla ja Ida. Kuna Vargamäe on Eesti mudel, siis praktiliselt kogu ülejäänud Eesti kirjandus mingis mõttes tõukub Tammsaare Vargamäest."