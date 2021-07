Kaitseliidu suurtükipatarei ootab Järvamaalt liikmeid

„Täna oleme loomas teistsuguse identiteediga ringkondi ja malevkondi, kus on oma osa ka uute võimete loomise initsiatiiviga,“ ütles kindral Ühtegi eksperimentaalüksuse loomisvajadust kommenteerides. „See on uus ja suur samm Kaitseliidu ja Kirde MKR´i jaoks, kus lisaks territoriaalsuse põhimõtetele tuleb omaks võtta ka uusi identiteete, ühendada kõiki neid gruppe ja ühendusi, kes tahavad Eesti eest seista ja meie maad kaitsta.“

„Tegemist on küll eksperimentaalüksusega, millest kasvab välja KiMKR orgaaniline lahingtoetusüksus ja milles panustavad kõik KiMKRi malevad (Alutaguse, Jõgeva, Järva, Viru), kuid oodatud on kõik Eesti reservväelased, kes on läbinud selle relvasüsteemi väljaõppe“, lisas KiMKRi pealik Jaanus Ainsalu.

Eksperimentaalüksus saab endale välihaubitsad 2A18 D-30 M-1, soomepärase tüübinimega 112 H 63 M-1. Välihaubits D-30 on töökindel ja lihtne suurtükirelv, mis on kasutusel paljudes maailma riikides (60-s) ja on osalenud mitmetes relvastatud konfliktides. Välihaubitsaga on võimalik lasta nii alumises, kui ülemises tõstenurgas. Kolmehaarne lafett võimaldab tulistada ringselt.