Järva-Madisel avatakse kuu lõpus mänguväljak

Projekti kogumaksumus on 20 000 eurot. „Teises etapis, mille maksumus on ca 12 000 eurot, plaanime lisada veel treeninguseadmeid, et tekiks peremänguväljak, kus on tegevust igas eas lastele ja ka vanematele. Rööbaspuudel ja kangidel saavad täiskasvanud juba nüüdki treenida. Eks mänguväljakutele tulegi lapsed koos vanematega," ütles Kaarlep ja lisas, et mõte on rajada ka korvpalliplats, et suuremad poisid saaksid mängida. „Lapsed kasvavad suureks ja tahavad suuremaid ja ägedamaid asju. Kust me selleks raha saame, veel ei tea."