Mängupaikadeks on paidelaste koduõued ja kortermajade hoovid. „Kortermajade õuedele jõuame etendustega sel aastal esimest korda ning miks mitte vaadata teatrietendust oma neljanda korruse korteri aknast või rõdult. Peaaegu kõik tänavused mängukohad on kasutuses esmakordselt, mis näitab, et paidelased pakuvad oma koduhoove hea meelega. Eks ole oma võlu ka selles, et koduaiast saab üheks hetkeks teater,“ rääkis festivali peakorraldaja, Paide muusika- ja teatrimaja kultuurijuht Mariliis Peterson.