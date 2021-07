Ükski kutsikas ei kasva kurjaks, kõik õpitu tuleb omanikult

Järvamaal on mitu koertekooli ja komme oma koera koolitada aina süveneb. Üks koolitajaid on Järvamaa põhjaosas elav Leili Kang, kes töötab politsei- ja piirivalveametis patrullpolitseinikuna. Eriliseks teeb Kangi see, et tema käe all on saanud abi tuhandete koerte omanikud: ühel päeval nädalas aitab ta koolitada 60 koera.