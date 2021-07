Näidendi „Kaheksa varbaga kuningas“ on kirjutanud Andrus Kivirähk ning see räägib näitlejast, kes otsustab unetul ööl haiglas mängida oma unistuste rolli – kuningas Leari. Ainsaks partneriks on näitlejale sanitar, kel pole Shakespeare’i tragöödiast aimugi. Südamlik, poolnukra huumoriga lugu mängust ja argielust, unistuste hääbumisest ja taasvirgumisest.