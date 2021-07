Kergejõustiklased võitsid medaleid

Andreas Kase ütles, et tema ettevalmustus meistrivõistlusteks polnud hea. "Peale karikavõistlust saadud vigastuste tõttu ei osalenud ma teistel võistlustel. Meistrivõistlustel sain pronksmedali, aga ajavõtmise tehnika vedas alt ja esimesele neljale ei pandudki aegasid välja," selgitas ta. "Pronksmedalit saades sain endale tagasisidet, et edaspidi tuleb kõvemini treenida."

Osula lisas, et kuum ilm väsitab ja tõmbab kehast energia välja ning enne odaviset oligi tunda, et päike on teinud oma töö. «Teadsin, et kui teen oma viske ära, on mul ka medalivõimalus,» sõnas ta.