„Smartposti pakimahud on võrreldes 2019 aastaga kasvanud enam kui poole võrra ja ka meie pakiautomaate kasutatakse aina enam. Sellest johtuvalt näeme vajadust kasvatada Smartposti pakiautomaatide võrgustikku ja leida selleks uusi lahendusi. Meie kliendid hindavad Smartposti „Hoolega hoitud“ kliendilubadust, mille üheks osaks on siseruumides paiknevad pakiautomaadid, kuid paljudes väiksemates linnades ja asulates puuduvad siseruumides sobilikud pinnad. Uue lahendusega oleme tulnud klientidele lähemale nende soovitud piirkondades,“ sõnas Itella Estonia tegevjuht Meelike Paalberg.

Lahendusena töötas Itella välja ainulaadsed pakimajakesed, kus Smartposti pakiautomaadid on paigaldatud selleks kohaldatud klaasfassaadiga konteineritesse. „Pakimajakesi on võimalik paigaldada sisuliselt ükskõik kuhu, kus on piisavalt nõudlust pakiautomaadi järele, kuid puudub sobilik siseruum. Samas on pakimajakeses pakid soojas ja kaitstud ilmastikumõjude eest ning klientidel on mugavam pakke välja võtta, sest ei pea Eestile omase heitliku ilmaga rinda pistma,“ selgitas Paalberg.