Tehinguaktiivsus Paide korteriturul kipub taas olematuks kahanema

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman sõnas, et kevadine suur huvi kinnisvara vastu on raugenud ja nüüd on turg tagasi normaalsuses. „Viimased 16 kuud on turud käitunud täiesti ettearvamatult – esimese hirmulaine ajal kukkus kinnisvaratehingute arv ligi poole võrra, seevastu käesoleval varakevadel, kui viirus oli Eestis täiesti kontrolli alt väljas, muutusid inimesed väga aktiivseks. Ennustada, milliseks kujuneb sügis, oleks täiesti vastutustundetu, sest viimased poolteist aastat pole ükski majandusprognoos paika pidanud,“ sõnas ta. „Kogu Eesti majanduselu ja seeläbi ka kinnisvaraturu võtmeperioodiks saabki sügis ja talv – kui veame selle ilma ühiskonda kinni panemata välja, on suurepärane, kui mitte, ei pääse paljud ettevõtjad tõsistest majanduslikest probleemidest, mis paratamatult jõuavad ka kinnisvaraturule,“ lisas ta.