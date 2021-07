Osalejate panus aitab Tartu Ülikooli samblikeuurijatel saada parem ülevaade metsasamblike levikust meie metsamaal ja anda soovitusi samblike liigirikkuse säilitamiseks tulevikus. Selleks oodatakse andmeid nii mandrilt kui saartelt, nii raiesmike- kui metsapuudelt ning mida rohkem neid koguneb, seda sisukamaid järeldusi saab teha. “Meil on hea meel, et juba esimeste nädalatega on nõnda palju vaatlusi tulnud, mis näitab, et inimestel on nii huvi kui silma samblikele, aidates sedakaudu meie teadmisi metsasamblike levikust ja käekäigust laiendada. Meieni on jõudnud ka teadusalgatuses erilise tähelepanu all olevate samblike, näiteks hariliku kopsusambliku, vaatlusi,” rõõmustas esimesi vaatlusi analüüsinud ning kommenteerinud TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi samblikeuurija Piret Lõhmus.