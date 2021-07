Vargad käisid Metstagusel ja Kaarukal tehnikat näppamas

Juuli alguses said mõned Kaaruka ja Metstaguse elanikud halva üllatuse osaliseks, kui avastasid, et vargad on nende vara kallal käinud. Politsei julgustab inimesi teatama mitte ainult vargustest, vaid ka kahtlastest sõidukitest, inimestest ja tegevusest, et võimalikke vargusi ära hoida.