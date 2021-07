Leitsak ei näita raugemise märke

Esmaspäev tuleb laialdaselt päikeseline. Õhuke pilvekiht võib küll taevalaotust katta, aga sel pole võimekust sadusid anda. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, rannikualadel ulatub briisituul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 27..28, kohati kuni 31°C-ni, Soome lahe rannikul aga piirdub 21-22°C-ga.

Ilm esmaspäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Teisipäeval püsib Eesti kohal kõrgema rõhuga väli. Päeva peale arenevaist pilverünkadest sajab kohati hoovihma ja on äikeseoht, suurem on saju tõenäosus Eesti lõuna- ja lääneosas. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 14..19, rannikul üle 20°C, päeval 27..33°C, rannikul on veidi värskem.

Ilm teisipäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Kolmapäeval jätkub kõrgrõhuala mõjul väga kuum ilm. Laialdaselt püsib sajuta ilm, kuid üksikuis paigus võib pärastlõunal äikesevihmapilvi areneda. Õhutemperatuur on öösel 16..21, päeval 28..33°C. Tuul on nõrk ja vaid kitsastel rannikuribadel on pisut lahedam.

Ilm kolmapäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Neljapäeval lisandub lõunakaarest troopilise päritoluga soojust, mille kaasatoodud niiskusest muutuvad pärastlõunal äikesepilvede arenguks tingimused soodsamaks. Tuul on nõrk ja lõunakaarest, rannikul pöördub briisiks. Õhutemperatuur on öösel 18..23, päeval 28..33°C, maksimumid võivad kraad-kaks kõrgemale tõusta.

Reedel kõrgrõhuala nõrgeneb ja päeva peale areneb laialdaselt hoogsajupilvi, on äikest ühes tugevate sajuhoogude ja tuuleiilidega. Öine õhutemperatuur on 20°C ümber või pisut kõrgemgi, päevane tõuseb 30°C lähedale.