Kiiruskatsete kohapeal jälgimise ja maailma parimatele rallisõitjatele kaasaelamise kõrval on tänavu võimalus publikul osa saada ka WRC Rally Estonia stardipoodiumist ja suurejoonelisest avashow’st, jalutada ringi Rally Estonia hooldusalal ja näha, kuidas toimetavad erinevate meeskondade mehaanikud. Laupäeval on suurepärane võimalus rallimelust osa saada Tartus, Eesti Rahva Muuseumi külje all toimuval Raadi kiiruskatsel, millele saab osta eraldi pääsme. Kirsiks tordil on pühapäevane ligipääs Eesti Rahva Muuseumi juures asuvale WRC Rally Estonia finišipoodiumile, mis sellel aastal saab ühtlasi olema ka power stage podium, millest toodetakse ülemaailmne telepilt. See on unikaalne võimalus oma silmaga näha WRC Rally Estonia võitjate emotsioone ja autasustamist.