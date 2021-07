Koolijuhi sünnipäevakink pakub rohkelt silmailu

Kuna kooli direktoril Kaarel Aluojal on 3. mail sünnipäev, otsustas koolipere, et selle päeva puhul talle ükshaaval lõikelilli tooma ei hakata vaid tehakse üheskoos kingitus, millest jagub rõõmu kauemaks. Nii rajasid õpilased koos õpetajatega mõisa juurde nö katselapi, kuhu külvati erinevaid niidutaimi.

Nüüd ongi sünnipäevapeenar uhkes õiteilus, seal on esindatud näiteks moonid, aga ka rukkililled. Lisaks on miniformaadis lilleniidu kõrval ka peenar, kus kasvavad porganditaimed. Tegemist on tänavu kevadel põhikooli lõpetanud lennu pooilt tehtud kingitusega sel sügisel Laupal kooliteed alustavatele koolijütsidele.