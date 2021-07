Kesk-Eesti söögikohad kutsuvad koogipausile

Kesk-Eesti koogipausiks ristitud ettevõtmine on kestnud juba mõne nädala. Gudinas rääkis, et on käinud mööda erinevaid ettevõtteid ja kohvikuid ning sealt koorus välja mõte Järvamaa maitseid ühise nimetaja all rahvale tutvustada. Nii tekkiski mõte kanda Järvamaa koogikohad ühisele kaardile.