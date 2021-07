Järvamaa arenduskeskuse turismi koostöövõrgustiku koordinaator Külli Eller rääkis, et Eestist liitusid mitmed piirkonnad EAS-i turismiarenduskeskuse eestvedamisel Green Destinations võrgustikuga juba peaaegu kaks aastat tagasi. Seda tehti, kuna keskkonnasõbralikud turismipiirkonnad lähevad maailmas aina rohkem hinda. Paljud reisisõbrad valivad oma sihtkohti juba praegu vastavalt sellele, kui keskkonnasõbraliku ja rohelise piirkonnaga tegemist on.

Eller märkis, et järvakad on sageli väga enesekriitilised ega pea Järvamaad eriliseks turismimagnetiks. Rohelise mõtteviisi osas on Järvamaal aga palju pakkuda. Meil ei ole suurt valgus- ja mürareostust, meil on üsna head lood prügimajandusega ning hästi toimiv kergliiklusteede võrgustik. Kõik see mõjub välisturistidele tänapäeva maailmas aina atraktiivsemalt.