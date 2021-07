Kurjailma festival tuleb taas

Kurjailma festivali kõneisik ja MTÜ Järva Arengu Partnerid konsultant Sille Pudel rääkis, et Kurjailma festival koondab Järvamaal sügisel ühe kuu jooksul toimuvaid üritusi. Tänavu on fookus võetud just alustavatele või vähem tuntud üritustele, et neile rohkem tähelepanu tõmmata ja eluvaimu sisse puhuda.