SK Vargamäe vanemtreener Ahti Uppin andis teada, et võistlusteks tuli kokku kuus tõsteklubi. „Võistlema asus 43 tõstjat, neist 11 neidu,” täpsustas ta. „Korraldajana hämmastas mind Eesti klubide väga tagasihoidlik osalemine. Ühest küljest on hetkel tihe võistlusgraafik ja hirmpalav suvi, teisalt said välisvõistlejatest võistlema tulla vargamäelaste sõprusklubid: Lätist SK Saldusest, Leedust Degažiaist ja Telžiaist SK Gintrine Saule. Koroona ei võimaldanud küllasõitu Venemaa Pihkva linna, Ukraina Uškorodi ja Valgevene Minski linna tõstjatel. Osavõtust loobus ka Ungari Budapesti sõprusklubi Soroksare Sose. Kahju, kuid võistlus oli mitmeski vanusegrupis väga tasavägine, seda eriti U15 ja U20.”