Tervise- ja tööminister Tanel Kiik lausus Postimehele, et praegu on peamine jätkata vaktsineerimist kõigis vanuserühmades alates 12. eluaastast ning kiirendada tempot võrreldes kahe viimase nädalaga. «Selleks oleme avanud uusi vaktsineerimisaegu digiregistratuuris ja käivitanud mitmeid eelregistreerimata vaktsineerimise võimalusi,» sõnas Kiik.

Pfizeri/BioNTechi koroonavaktsiiniga saab vaktsineerida noori alates 12. eluaastast ning haridus- ja teadusministeeriumile teeb see rõõmu. Haridusminister Liina Kersna sõnul kehtib koolide puhul sama loogika, mis kogu elanikkonna vaktsineerimise puhul: mida rohkem koolipere liikmeid on vaktsineeritud, seda paremini on kaitstud nii õpetajad kui ka õpilased ja nende pereliikmed. Ministeeriumi eesmärk on teha koolirahvale vaktsineerimine võimalikult lihtsaks ja mugavaks.