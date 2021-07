Rahvamajade teave koondati maakondade kaupa kokku

Koondtabelitest saavad kasu nii eraisikud, kes plaanivad isiklikke suursündmusi tähistada, kui teatrid ja kõik teised külalisesinejad, et üritusi võõral pinnal paremini planeerida. Lisaks on tegemist abivahendiga, mis aitab kultuuritöötajatel sündmuste korraldamisel rohkem koostööd teha.

„Pärast haldusreformi on toimunud üsna palju muutusi ka kultuurivaldkonnas. Millises seisus on rahvamajad, kes neid haldab ja millised on praegused tehnilised võimalused, kõik senine info oli meie rahvakultuuri andmekogus tänaseks vananenud. Praegune kaardistamine annab hea kokkuvõtte meie rahvamajade seisust omavalitsusüksuste lõikes ja annab võimaluse kergesti leida ka oma sündmuse jaoks, olgu siis erapidu või avalik üritus, just sobivaim ruum,“ selgitas Eesti rahvakultuuri keskuse regionaalosakonna juhataja Kaja Allilender. Lisades, et info aitab professionaalsetel kultuurikorraldajatel (teatrid, kontserdikorraldajad) saada selgema pildi olemasolevast taristust ja tehnilisetest lahendustest ka suurematest keskustest väljapool.