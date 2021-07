Sündmuskohal viibinud Järva Teataja ajakirjanik kirjeldas kella 11 paiku, et liiklus sündmuskohal on häiritud, kuid autoga mööda siiski pääseb.

Rekajuhi sõnul oli ta just masinaga ringteele lähenemas ning kiirus võis olla 20-25 km/h, kui ta tahavaaatepeeglist märkas, et haagis hakkab külili vajuma. Juht kinnitas, et kiirus polnud kindlasti liiga suur ning masina külilikaldumise taga on ilmselt mingit sorti tehniline viga.