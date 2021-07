Piimatoimkonna kohtumisel arutatakse peaasjalikult kvaliteedikava Eesti Piim kvaliteedinäidikute teemadel ning samuti räägitakse võimalikest sammudest piimaturu paremaks toimimiseks.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Meeli Lindsaare sõnul on kojal pikaajaline ja väga edukas koostöö muuseumiga. “Muuseumil on suur panus Eesti piimanduse traditsioonide ja teadmiste hoidmisele. Üheks väga oluliseks tegevuseks on töö noorte ja laste harimisele, miks on piim oluline. Nii kasvatatakse lojaalseid ja teadlikke piima ja piimatoodete tarbijaid," lisas Lindsaar.

15. piimapäeval esitletakse ka trükisooja raamatut „Eesti Piimandusmuuseum 45“, mille koostas muuseumi teadur Mai Kukk. „Mai on olnud ülitubli. See raamat on nagu kroonika ehk kaante vahele jõudis ühe muuseumi loomise lugu, 45 tööaastat ja need inimesed, kes on siia panustanud, et see muuseum üldse olemas oleks. Maani kummardus muuseumi asutajale Toivo Pedakule ja Ants Välimäele, kes 18 aastat muuseumi vedas. Meie ülesanne on seda hoida ja täiustada,“ ütles Eesti Piimandusmuuseumi juht Anneli Siimussaar.

Pidulikult avatakse ka muuseumi abihoone, kus paikneb samuti Mai Kuke koostatud püsinäitus.

14. juulil täpselt 25 aastat peale muuseumi asutamist avati uksed ehk muuseumi avamisest möödub 20 aastat. Siimussaare sõnul on avamisele oodata nii eakaid piimandusveterane kui ka maaeluminister Urmas Kruuset, kel on piimandusmuuseumiga samal päeva sünnipäev. Tegevusi on noortele, näiteks saab osavust proovida tasakaalulintidel.