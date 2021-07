Peale selle jätkub vaktsineerimine ka eelregistreerimisega. Tänahommikuse seisuga oli vabu aegu saadaval kõikides maakondades. Aja saab broneerida telefonil 1247 või digiregistratuuris www.digilugu.ee

COVID-19 vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer kutsub kõiki inimesi, kes veel ei ole mingil põhjusel vaktsineerima jõudnud, seda nüüd tegema.

„Näeme, et koroonaviirusesse nakatunute arv kasvab päev-päevalt ja kolmas koroonalaine võib Eestis jõuda kohale rutem, kui arvasime. Paljud Euroopa riigid on juba taas hakanud kehtestama piiranguid,“ ütles Seer. „Ennast vaktsineerides ja ka oma lähedasi vaktsineerima kutsudes saab igaüks meist kaasa aidata sellele, et Eesti oleks avatud – et lapsed saaksid käia koolis, eakad kohtuda lähedastega ning töökohad alles jääda.“

„Tänan kõiki tervisoiuteenuste osutajaid, perearste ja kohalikke omavalitsusi, kes vaktsineerimise korraldamisele kaasa aitavad,“ lisas Seer.

COVID-19 vastu vaktsineerimine on Eesti elanikele tasuta ja võimaldatud alates vanusest 12 eluaastat. 12-17 aastaseid vaktsineeritakse Pfizeri vaktsiiniga, täiealisi lisaks ka Moderna ja Jansseni vaktsiinidega.

Uuringud näitavad, et kõik Eestis pakutavad vaktsiinid aitavad tõhusalt ka uue ja agressiivsema delta viirusetüve vastu, kuid vaid siis, kui vaktsineerimiskuur on lõpetatud – Jansseni puhul kaks nädalat pärast ainust doosi, Pfizeri puhul üks nädal pärast teist doosi, Moderna ja Astra Zeneca puhul kaks nädalat pärast teist doosi. Modernal on kahe doosi vaheline aeg 4 nädalat, Pfizeril 6 nädalat ja Astra Zenecal 12 nädalat.

Vaktsineerimiskuuri toime kestab vähemalt aasta. Samuti kehtib vähemalt ühe aasta ELi vaktsineerimise digitõend, mis võimaldab lihtsamalt reisida ja ilma testimata ka Eestis paljude ürituste külastamist.

Tänahommikuse seisuga oli Eestis vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 587 854 inimest ja vaktsineerimine lõpetatud 500 655 inimesel. Vähemalt ühe doosi on saanud 53,4 protsenti täiskasvanutest. Vanuses 70 eluaastat ja enam on vaktsineeritud 68,1%.

Lisainfot saab veebilehelt www.vaktsineeri.ee

Eelregistreerimiseta vaktsineerimised – mine lihtsalt kohale ja pane õlg alla (seisuga 14.07.2021) Ida-Virumaa: 15. ja 16. juulil saab eelregistreerimiseta vaktsineerida Sillamäed vaktsineerimisbussis , mis peatub kell 10-18 (või kuni kl 22, kui soovijaid jätkub) Kalevi spordikeskuse ujula kõrval (Kesk 28). Vaktsiinideks on Pfizer või Janssen. Vaktsineerimise viib läbi Viljandi haigla. 16.07, 22.07, 29.07 kell 16-19 saab nii eelneva registreerimiseta kui ka aega kinni pannes vaktsineerida Narvas Fama kaubanduskeskus, Fama põik 10. Vaktsiinideks on Pfizer ja Janssen, vaktsineerib Silmarõõm S. 16. 07 kl 14-17 ja 17.07 kl 10-13 vaktsineerib Ida-Viru Keskhaigla ilma eelregistreerimiseta Jõhvis Pargi Keskuses (Puru tee 1), vaktsiiniks on Janssen. 23.07 kl 14-17 ja 24.07 kl 10-13 vaktsineerib Ida-Viru Keskhaigla Kohtla Järvel ilma eelregistreerimiseta Vironia Keskuses (Järveküla tee 50). Vaktsiiniks on Janssen (IVKH) Lääne-Virumaa: 16.07 kell 10-13 on võimalik vaktsineerida Rakveres, Turu plats 3. Kohale võib tulla ilma eelregistreerimiseta, ent võimalik on ka aeg kirja panna. Vaktsiinideks on Janssen või Moderna. Vaktsineerimist viib läbi tervishoiuasutus Silmarõõm S. 17. juulil kell 10-12 saab vaktsineerida Võsu rannaklubis ning kell 13-15 Haljala Rahvamajas, vaktsiinideks Pfizer ja Janssen, vaktsineerib Silmarõõm S. Vastu võetakse kõik soovijad nii koha peal kui ka eelregistreerimisega (tel 1247 või www.digilugu.ee). Harjumaa: 17.07, 22.07, 23.07 ja 24.07 kell 10-15 toimub eelregistreerimata vaktsineerimine Tallinna keskturul. Vaktsiinideks on Janssen ja Pfizer, vaktsineerib Qvalitas arstikeskus. 18.07 kell 10-18 peatub vaktsineerimisbuss Maardu linnapäevadel. Vaktsiinideks on Pfizer või Janssen. Vaktsineerimise viib läbi Viljandi haigla. 18. juulil kl 9-17 toimuvad ilma eelregistreerimiseta vaktsineerimised Lasnamäel Prisma kaubanduskeskuse parklas, Mustakivi tee 17 (vaktsineerib Qvalitas), Põhja-Tallinnas Sõle spordikeskuse vaktsineerimiskeskuses, Sõle 40a (vaktsineerib Fertilitas) ja Mustamäel Kaja kultuurikeskuse vaktsineerimiskeskuses, Vilde tee 118 (vaktsineerib Lääne-Tallinna Keskhaigla). Kiiremad saavad tasuta jäätise ASilt Balbiino, kõik vaktsineerima tulijad saavad soodushinnaga külastada Tallinna loomaaeda. Igal tööpäeval kell 9-17 ja laupäeviti kell 9-14 saab ilma eelregistreerimiseta vaktsineerida Tallinnas Sõle spordikeskuse vaktsineerimiskeskuses (Sõle 40a). Samuti võetakse vastu eelregistreerimisega, vabu aegu on saada igaks päevaks. Vaktsiiniks on Pfizer ja vaktsineerib Fertilitas. Iga päev saab vaktsineerida Lasnamäe Centrumis Confido kiirkliinikus. Pärnumaa 15.07 kell 9.30-14.00 Lihula kultuurimajas. Vaktsiiniks on Janssen ja vaktsineerib Pärnu Sanatoorium. Tartumaa 14., 15., 18. 07 ning 19-23.07 ja 26-30.07 kl 10-18 saab nii ette registreerides kui ka ilma registreerimiseta kohale minnes vaktsineerida Tartus A. le Coq spordihoones, Ihaste tee 7. Vaktsineerib Tartu Ülikooli Kliinikum ja vaktsiiniks on Pfizer. Eelregistreerimisega saab vaktsineerida igas maakonnas: Lisaks on kõikides maakondades võimalik vaktsineerida ka eelregistreerimisega, aja saab broneerida telefonil 1247 või digiregistratuuris www.digilugu.ee. Harjumaal oli tänahommikuse seisuga saadaval üle 2200 aja ning vaktsineerima saab minna kasvõi samal päeval. Ida-Virumaal on üle 800 aja ja samuti saab vaktsineerima minna juba täna. Jõgevamaal on vabu aegu hetkel Põltsamaale 22. ja 28. juuliks. Järvamaal toimub eelregistreerimisega vaktsineerimine 23. juulil Paides, Läänemaal 21. juulil Haapsalus, Lääne-Virumaal 15. juulil Rakveres ja 16. juulil Tapal, Põlvamaal 21. juulil Põlva haiglas. Pärnumaal on saadaval kokku üle 2000 vaba aja alates 24. juulist Pärnu haiglas ning homseks Lihulasse. Raplamaal on Rapla haiglas vabu aegu 24. juuliks. Saaremaal on vabad ajad Kuressaare haiglas alates 19. juulist ning alla 18-aastastel palutakse vaktsineerimise aja broneerimiseks helistada haigla registratuuri. Tartumaal saab lisaks elavas järjekorras vaktsineerimisele panna aja kirja A. le Coq spordihoone vaktsineerimiskeskusesse juba tänaseks. Valgamaal saab 15. juuliks vaktsineerimiseks aja broneerida Tõrvasse ning 26. juuliks Valga haiglasse. Viljandimaal saab vaktsineerid 20. juulil elavas järjekorras. Võrumaal on vabu aegu 22. ja 30. juuliks Qvalitase arstikeskusesse. Hiiumaal said täna lõunaks ajad täis, aga lähiajal avatakse uued.