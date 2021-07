Uue koolijuhi valimisel jäi komisjon üksmeelele

Janika Gedvili nimi ei pruugi ehk Türi valla inimesele palju öelda. Kuid üleriigilise meedia jälgijale meenub umbes kuu aja eest seal ringlenud uudis sellest, et kaheksa aastat tagasi IRLiga liitunud ja kuus aastat Viljandi abilinnapeana töötanud Janika Gedvil liitub saabuvate valimiste eel erakonnaga Eesti 200 ning võtab kolm aastat tagasi Isamaast lahkunud Ando Kivibergi järel sisse nimekirjas teise positsiooni. Ajalehele Sakala antud usutluses ütles Gedvil, et on teadlik sellest, et oma julge käigu tõttu peab ta ametist lahkuma, kuid loodab, et kunagi avaneb tal uuesti võimalus sellel kohal töötada.