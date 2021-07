Paia ristmiku tanklapood pakub esimesena väga erilist kiirtoitu

Ühise eesmärgi nimel tegutsevate inimeste kokkusaamine aitas ellu kutsuda esimese gluteenivaba burgerit müüva tanklapoe. Eesti Tsöliaakia Selts (ETS) on tegutsenud 25 aastat selle nimel, et meie tootjad ja toitlustajad suhtuksid teadlikult gluteenivaba toiduvaliku arendamisse ning mõistaksid, et tegu on mõnele inimesele ainsa raviga nende haiguse vastu. Tänu seltsi gluteenivaba toitlustuse koolitustele on teadlike ettevõtjate ring üha laienenud ning olukord paraneb aasta-aastalt.