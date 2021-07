Koroona kergitas kinnisvara hinda

Kerma arvab, et kui Türil oleks kinnisvara saadaval, ostetaks seda pigem just seal. «Mulle on palju helistatud ja uuritud Türi kohta, kuid kahjuks ei ole praegu midagi väga saadaval,» ütles Kerma.

Üks suurim viga Järvamaal on tõusvad kinnisvara hinnad. «Paljudele tundub, et kinnisvara ei ole ja kui siis tuleb, otsustab omanik küsida ebamõistlikult kõrget hinda. Võin kinnitada, et ostjad ei ole lollid. Kõrgete hindadega lihtsalt ei osteta,» rääkis Kerma. «Leian, et see on negatiivne aspekt. Käisin hiljuti vaatamas maja, mille väärtus on minu hinnangul 55 000 eurot, kuid omanik soovis selle eest saada 80 000 eurot. Selgitasin omanikule olukorda ja maja tegelikku väärtust. Ma ei saa inimestele valetada ja rääkida maja kallimaks, kui see tegelikult on. Sellistest tehingutest mina loobun.»