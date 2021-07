Järvalaste jaoks lähim võimalus külastada vaktsineerimisbussi on Jäneda talupäevadel, mis toimuvad 31. juulil ja 1. augustil ehk tuleval nädalavahetusel. Külastajate jaoks on kindlasti oluline tähelepanek see, et vaktsineerimiseks ei pea end eelregistreerima.

Mobiilse vaktsineerimiskabinetina kasutatakse Viljandi haigla radioloogiabussi, milles on tagatud pidev elektriga varustatus. Vaktsineerimismeeskonda kuulub kaks Viljandi haigla vaktsineerimisõde ja autojuht.

SA Viljandi Haigla juhatuse esimehe Priit Tampere sõnul läheb vaktsiinibussi idee kokku Viljandi haigla üldise strateegiaga minna haiglast välja inimesele lähemale. „Mobiilseid üksusi on meil veel (mammograafia, töötervishoid, röntgen) ja vaktsineerimine on vaid üks neist teenustest. Kavatseme tulevikus laiendada seda võimalust paljude Viljandi haigla teenuste puhul“, ütles Tampere.

COVID-19 vaktsineerimise töörühma juhi Marek Seeri sõnul hakkab buss sõitma peamiselt nendes piirkondades, kus vaktsineeritute hõlmatus on keskmisest väiksem, ent väisab ka üritusi ja laatasid, kus on koos palju inimesi. Praegu on bussi graafik paigas paariks järgmiseks nädalaks, ent see täieneb jooksvalt vastavalt sellele, kuidas seda võimalust vastu võetakse.

„Kes veel vaktsineerima pole jõudnud, siis praegu on selleks parim aeg ja jõuab enne sügist vaktsineerimiskuuri lõpetada. See on kõige lihtsam ja tõhusam viis kaitsta ennast ja oma lähedasi kolmanda koroonalaine eest ning hoida Eesti avatuna,“ lisas Seer.

Buss alustab kõikides asukohtades hommikul kell 10 ning seisab seal kindlasti kella 18ni. Kui vaktsiini soovijaid on rohkem, siis tehakse kaitsesüste kasvõi kuni kella kümneni õhtul. Bussis saab end vaktsineerida peamiselt kahedoosilise Pfizeri vaktsiiniga (2 doosi, 6 nädala pärast tuleb teha teine doos), mis sobib alates vanusest 12 eluaastat. Väiksemates kohtades, kuhu bussil on korduvvaktsineerimiseks keerulisem tagasi minna, vaktsineeritakse ühedoosilise Jansseniga (alates 18 eluaastast).

Vaktsineerima tulles tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument. Kui tunned end haigena või oled lähikontaktsuse tõttu isolatsioonis, siis tuleb vaktsineerimine edasi lükata. Neid, kes on COVID-19 haigust põdenud, oodatakse vaktsineerima 6 kuud pärast tervenemist ja teha tuleb üks kaitsesüst.

Uuringud näitavad, et kõik Eestis pakutavad vaktsiinid aitavad tõhusalt ka uue ja agressiivsema delta viirusetüve vastu, kuid vaid siis, kui vaktsineerimiskuur on lõpetatud.