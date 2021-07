Veetes puhkust kodumaises looduses mõne kaitseala territooriumil, tuleb järgida ka selle ala kaitseks seatud piiranguid. Need on paika saanud kaitsealale iseloomuliku looduse hoidmiseks.

„Mootorsõidukitega väljaspool selleks ettenähtud teid sõitmine, parkimine randa peaaegu veepiirile, telkimine ja lõkke tegemine rannas või metsa all, ette valmistamata ja tähistamata kohas ning muidugi see, et lõkkes põletatakse lisaks puidule ja paberile ka plastikut, nagu pakendid ja ühekordsed nõud,“ loetles Keskkonnaameti Hiiumaa büroo juhataja Marek Põld peamisi murekohti seoses looduses puhkajatega. Ainuüksi Hiiumaal tehti möödunud nädalal telkimiste ja parkimistega seoses ligi 10 hoiatust ning trahviti vales kohas lõkketegijat.

„Auto raskus võib õrna taimestikku tõsiselt vigastada või selle paari ülesõiduga lausa hävitada. Ilmselgelt jätab aastateks jälje iga uus lõkkease, rääkimata jäätmete põletamisel tekkivatest mürgistest gaasidest, mis kahjustavad lisaks muule loodusele ka lõkke ääres istujat ennast,“ selgitas büroojuht. Praeguste kuumade ilmadega ei tohi unustada ka tuleohtu. Piisab sädemest, et valveta jäänud lõkke muudaks mõnusa puhkuse õudusunenäoks.

Et väljasõit loodusesse ei muutuks keskkonnainspektorilt saadud trahvi tõttu tasuliseks, tasub hoopis enne kodus natuke eeltööd teha. Telefoni võiks laadida rakenduse „RMK Loodusega koos“, kust leiab nii kohad telkimiseks kui lõkke tegemiseks ja nähtavad on ka kaitsealade piirid. Rakenduse kasutamine on tasuta, aga maksimaalne trahv ülaltoodud rikkumiste eest on 1200 eurot.