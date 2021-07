Jahimehed kutsuvad kampaaniaga vältima otsasõite metsloomadele

EJSi president Margus Puust ütles, et jahimehed puutuvad iga päev kokku liiklusõnnetustega, mille puhul on toimunud kokkupõrge sõiduki ja suuruluki vahel. „Käivitasime koostöös If Kindlustusega teavituskampaania, et inimesed teaksid mida teha, et selliseid õnnetusi vähendada ning mida teha siis, kui õnnetus ikkagi juhtub. Koostöös Olerexiga on nende teenindusjaamadesse välja pandud infomaterjal ja kleebised, mis sõidukijuhte juhendavad,” selgitas Puust.

If Kindlustuse juhatuse liikme Tiit Kolde sõnul peab arvestama, et kuna 80 protsenti metsloomadega juhtunud õnnetustest toimub suurulukitega, toovad need õnnetused tavaliselt kaasa küllaltki raskeid tagajärgi. „Päris tihti lõpeb niisugune õnnetus looma surmaga, kuid ka autojuhid on saanud niimoodi tõsiseid vigastusi või kaotanud elu. Soovime, et inimesed teaksid, kuidas sellisesse õnnetusse sattudes tegutseda. Ennekõike on vaja meelde jätta, et kui kannatada sai inimene, tuleb helistada viivitamatult 112. Vigastada või surma saanud loomast tuleb teatada telefonil 1247. Seejärel on mõistlik pöörduda oma kindlustusseltsi poole, kes aitab vajadusel nii sõiduki kui ka inimeste transpordiga,” täpsustas Kolde.