Kettagolfimängijad kogunesid Väätsale

Üldarvestuses on osalenud 130 inimest. Eliitklassis on parimad Asko Krais 434 punkti, Jüri Karus 408 punkti ja Heiki Siider 393 punkti. Edasijõudnute klassis on parimad Rainel Paabo 432 punkti, Mihail Puškin 419 punkti ja Andes Matrov 391 punkti. Harrastajate klassi parimad on Kert Kiik 446 punkti, Johannes Martin Saar 428 punkti ja Teet Laur 407 punkti.