Terviseameti Lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkami sõnul on haigestunud lapsed pärit erinevatest maakondadest ning esimesed haigestunud registreeriti Terviseameti Põhja regionaalosakonnas 8. juulil, Lõuna regionaalosakonnas 9. juulil ja Lääne regionaalosakonnas 10. juulil. Kahetsusväärselt ei teavitanud laagri korraldajad Terviseametit laste haigestumise faktist, mis soodustas nakkuse levikut. Samuti lubati laagrisse teine vahetus vaatamata sellele, et mitmel eelnevas vahetuses osalenud lapsel esinesid haigustunnused. „Terviseameti inspektorite poolt läbi viidud küsitlustest on selgunud, et esimesed lapsed haigestusid juba 30. juunil ja 1. juulil, kuid laagri korraldajad ei osanud lastel COVID-19 nakkust kahtlustada ning seetõttu ei suunatud neid ka isolatsiooni,“ selgitas Juhkam.