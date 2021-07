Muuseum esitles raamatut ja uut näitusehoonet

Tänavusel piimapäeval oli veidi pidulikum mekk juures, kuna just 14. juulil tähistas muuseum oma 45. sünnipäeva. Omakorda selle tähistamiseks anti välja ja esitleti ka muuseumi ajalugu käsitlevat raamatut «Eesti piimandusmuuseum – 45» ning kõige tipuks lõigati läbi lint renoveeritud kõrvalhoonel, kus ühtlasi asub ka uus püsiekspositsioon.

124-leheküljelise juubeliraamatu kaante vahele on koondatud muuseumi tekkelugu, selle tegevus aastakümnete jooksul ja töötajate mälestused. Kõik see on illustreeritud rohke pildimaterjaliga.