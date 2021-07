Türil valmivad landid on hinnatud kaup ka piiri taga

Landid valmistab mees otsast lõpuni ise, kasutades peamiselt Eestist ostetud materjale. Vaid puit, millest Teras lante valmistab, ning plastikust keerlevad keeled on tellitud Soomest. Lantide valmistamiseks kasutab ta ülimalt kerget balsapuud ning paralleelselt ka polüretaani. Töö käib spetsiaalsel Soomest soetatud kõrgehinnalisel treipingil. Polüretaanist lantide valmistamiseks on mees endale ise vastavad vormid teinud. «Kõigepealt ma teen kala mudeli puidust valmis ning testin, kuidas see toimiks nii umbes ühe kalapüügihooaja või koguni terve aasta. Lant võib vees plätserdada, kuid kui see õigesti ei mängi, ei ole sellest tolku. Ja mis peamine, lant peab ka kalale meeldima. Seejärel, kui see toimib, teen ma puidust landile vormi,» selgitas Teras.