GALERII: Vaktsineerimisbuss tegi peatuse ka Paides

Vaktsineerimisbussi üks töötajatest on Viljandi haigla radioloogiaüksuse juht Andrus Aavik. Ta märkis, et tegelikult olidki nad eile Paides hoopis mammograafiabussiga ning tegid muu hulgas ka seitse mammograafia sõeluuringut.

Aavik usub, et 58 vaktsiinisüsti päeva peale polnud sugugi halb tulemus. Ta lisas, et 15.–16. juulil olid nad bussiga Sillamäel. Esimesel päeval tegid nad 221 vaktsiinisüsti ja teisel päeval 192. Aavik tõi välja, et väikekohtade elanike jaoks pole vaktsineerimine sageli nii lihtne kui näiteks tallinlaste jaoks. Ta märkis, et Sillamäe elanike sõnul tulnuks neil vaktsiini saamiseks Narva sõita, nüüd saadi see aga tänu vaktsineerimisbussile kodulinnas kätte.