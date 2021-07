Päevakeskus sai omale uue juhi

Kaidi Ehamäe ise on rõhutanud, et peab töös väga tähtsaks luua keskkond, kus inimene tunneks ennast turvaliselt: „Olen püüdnud alati rahulikult reageerida kriitilistele olukordadele, tänu sellele olen saavutanud inimestega hea kontakti. Olen veendunud, et koos tegemises ja ühtsuses peitub jõud. Inimestega suhtlemise aluseks on vastastikune hoolimine ja austus.“