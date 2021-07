Suvekuud on Verekeskuse jaoks alati kõige kriitilisemad. „Puhkuste perioodil sõidavad inimesed linnast ära maale, kuid varasemad aastad on näidanud, et just suviti on traumasid kõige enam – seega vajadus doonorvere järele kõrge," selgitab regioaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellep.

Nüüd on vereloovutusele oodatud ka need doonorid, kes tarvitavad vererõhku alandavaid ravimeid või antidepressante. „Kui varasemalt oli nende ravimitega vereloovutamine vastunäidustatud, siis praeguste kriteeriumite järgi saab täisverd loovutada juhul, kui doonor on ravimi tarvitamisega alustanud vähemalt kaks nädalat tagasi, ravimite mõjul on vererõhk stabiilne ja normi piirides ning ei esine tüsistusi," ütles Lellep. „Samuti on nüüdsest vereloovutus lubatud neile, kes tarvitavad antidepressante ja kelle enesetunne on hea."