Uue lasteaia kogumaksumus on 2 440 329, 49 eurot. Riigi Tugiteenuste Keskuse poolne toetus kogusummast on 1 098 000, mis tähendab seda, et Järva valla omafinantseering on 1 342 329, 49 eurot.

Järva Vallavolikogu esimees Rait Pihelgas ütles, et kuna toetuse summa on kinnitatud, alustab vald lasteaia ettevalmistustöödega. "Et kõik mööduks sujuvalt ja võimalikult selgelt, alustavad spetsialistid tööde ettevalmistamisega ning korraldatakse ehitushange. Läbi selle saame uue lasteaia ehituse osas konkreetseks minna ja selgub lõplik hind," täpsustas Pihelgas. Volikogu esimees kinnitas, et vallal on eelarves olemas vahendid uue lasteaia ehituseks ning samuti laenuvõimekus.