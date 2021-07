Vargamäelased panid end proovile kuumas kodusaalis

SK Vargamäe vanemtreener Ahti Uppin andis teada, et võistlusteks tuli kokku kuus tõsteklubi. «Võistlema asus 43 tõstjat, neist 11 neidu,» täpsustas ta. «Korraldajana hämmastas mind Eesti klubide niivõrd tagasihoidlik osalemine. Ühest küljest on praegu küll tihe võistlusgraafik ja hirmpalav suvi, teisalt aga tulid kohale isegi vargamäelaste sõprusklubid välismaalt: Lätist SK Saldus, Leedust SK Degažiai ja SK Gintrine Saule. Koroona ei võimaldanud küllasõitu Venemaa Pihkva linna, Ukraina Uškorodi ja Valgevene Minski linna tõstjatel. Osavõtust loobus ka Ungari Budapesti sõprusklubi Soroksare Sose. Võistlus oli mitmeski vanusegrupis väga tasavägine, seda eriti U15 ja U20 gruppides.»

Vargamäe noortõstjate Armas Reiseli ja Tom Aunapuu duell ägenes Uppini hinnangul iga katsega. Armas hindas oma võimeid üle ja jäi algraskustele, saades kokku 252,19 Sinclairi punkti. Tom pidi tõukama 107 kg, et võita vanusegrupp 253,44 Sinclairi punktiga. «Väga suur üllatus tuli tüdrukute U13 vanuseklassist, kus võistles neli Vargamäe piigat ja üllatusena võitis selle 92,72 Sinclairi punktiga kaheksa-aastane Carolin Jalast, kellele see oli elu esimene võistlus,» märkis treener. «Tüdruk on treeninud vaid kuu aega ja juba selline võit. Eks tal ole oma ema Ingela geenid, kes 2011. aastal täitis esimese naisena Eestis meistersportlase normatiivi.»