Roosna-Allikul vahetati vana asfalt osaliselt plastikasfaldi vastu

TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertens ütles, et Roosna-Allikut läbiva tee rekonstrueerimine on näide sellest, kuidas ühel ressursimahukal tegevusalal ehk teedeehituses juurutada ringmajanduse põhimõtteid. «Praegu on tegu veel testlõiguga, kuid usutavasti juba lähitulevikus saame bituumenikasutust vähendava uuendusliku tehnoloogia kasutusele võtta Eesti teedeehituses laiemalt,» sõnas ta.