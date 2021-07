Põllumajandus- ja toiduamet kontrollib tuulekaera tõrjet

"Iga maakasutaja kohustus on tuulekaera tõrjuda. Kuna põldudel on vili valmimas, ei saa taimekaitsevahendit tuulekaera tõrjeks kasutada, kuid abiks on väljakorjamine," selgitas Straume.

Amet on saatnud põllumeestele märgukirjad, kui on tuvastatud tuulekaera esinemine põllul. Enim tuulekaera on tuvastatud hernepõldudelt.

Tingimata vajalik on põllult välja tõmmata esimene tuulekaerataim ja see hävitada, sest see on kõige odavam viis tuulekaera vältida. Kui sellega hiljem võidelda, siis võib terve põld olla kaetud tuulekaeraga. Tuulekaeraga saastunud vilja võib müüa, kui rakendatakse abinõusid tuulekaera leviku vältimiseks. Ostja peab aga olema teadlik, et tuulekaera on vilja sees ning hind on kokkuleppeline.