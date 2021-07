Alanud nädala lõpus läheb ilm taas kuumaks

Teisipäeva (20.07) öö on kõrgrõhkkonna servas mõõduka läänekaare tuulega, sajuta ja võrdlemisi selge taevaga. Õhutemperatuur langeb 10°C ümbrusse, sisemaal kraad-kaks madalamalegi, läänekaare tuulele avatud rannikul vaid veidi alla 20°C piiri. Hommikul lisandub Eesti lääne- ja põhjaserva pilvi ja on võimalikud ka üürikesed vihmahood. Päevaks kerkib pilverünki lisaks ja mõnes kohas sajab hoovihma ka kaugemal sisemaal, õhtu poole on võimalik ka äike. Tuul puhub läänest ja edelast ning tugevneb puhanguti 15 m/s, õhtu poole pöördub saartest alates loodesse. Õhutemperatuur on 20..24°C.

Ilm teisipäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Kolmapäeva (21.07) öösel liigub madalrõhulohk ühes rünksajupilvedega üle Eesti. Sajuhooge on vaid laiguti ja see ei too ikka kuivusele laialdast leevendust. Madalrõhulohu järel saabuv õhk on jahe ja õhutemperatuur langeb varahommikuks 8..13°C-ni, soojalt veepinnalt puhuva tuulega rannikul on kuni 18°C. Päeva peale kosuv kõrgrõhuhari ei suuda küll pilverünkade arengut takistada, kuid sajuküpseks saavad neist vaid vähesed ja vihmahoogude võimalus on vaid üksikuis paigus. Tuul puhub valdavalt loodest ja päeva peale tugevneb puhanguti 12, rannikul 15 m/s. Õhutemperatuur on 18..23°C.

Ilm kolmapäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Neljapäeval (22.07) katab Läänemere ümbrust Briti saartel võimsana püsiva kõrgrõhkkonna serv. Öö on selgem ja sajuta. Päeval on nii selget taevast kui pilverünki, millest kohati võib kerge vihmahoog tulla. Loode- ja läänetuul on öösel rahulikum, päeval tõstab taas tuure. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal veidi alla 10°C-gi, päeval tõuseb 22..25°C-ni, rannikul on pisut jahedam.

Ilm neljapäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Reedel (23.07) liigub üle Skandinaavia põhjatipu uus madalrõhkkond, selle lohk libiseb üle Soome ja riivab ka Läänemere ümbrust. On nii selget taevast kui pilvi, millest vaid üksik rünk võib rabistava vihmahoo anda, kuid suuremat sadu tulemas pole. Lääne- ja loodetuul on tõenäoliselt tugev, sest üle mere Rootsis on ülekaalus kõrgrõhkkond ja kahe rõhuala vastasseis hoiab rõhuvälja pingelisena. Õhutemperatuur on öösel 15°C ümber, päeval tõuseb 20..25°C-ni.

Laupäeval (24.07) tugevneb Läänemere ümbruses kõrgrõhuala ja rahustab tuule. Ööks taevas selgineb, päevaks aitab kõrvetav päike pilverünkdadel taevasse tõusta, aga sadu neist tulemas pole. Õhk jahtub öösel 10°C ümbrusse, päeval soojeneb 20..25°C-ni.