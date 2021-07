Paiaristis asuv restoran Tikupoiss on alustanud uut traditsiooni, mille käigus saab iga külastaja endale soetada vaid 39 euro eest õhtu täis erinevat meelelahutust.

Esimene salongiõhtu oli tegelikult juba juunis, kus esines Uku Suviste. 30.07 on järjekorras teine salongiõhtu, kus on esinejateks on muusikud Haldi Välimäe ja Ott- Jaanus Heile.