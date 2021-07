Järvalased pälvisid aunimetusi

Nii ka tänavu, kusjuures omal ajal kevadpealinlaste eestvedamisel loodud MixTeami neli liiget – Andres Aasaväli, Piia Tamm, Reet Maiste ja Jana Peterson – said seal juuli keskel kirja oma kümnenda võistluse. See andis neile põhjanaabrite juures austava tiitli «sõudmisnõustaja».

Andres Aasaväli nentis, et kümne aasta jooksul on nendega võistlusel igasuguseid asju juhtunud. Tänavuse märksõnana nimetas ta ära tohutu kuumuse. «Vett kulus paadis ikka väga palju, kohati oli tunne, nagu oleksid praepannil. Tuult oli vähe, ainult kuumus,» kirjeldas ta. «Lihtne see ei olnud, kuid sõit sai tehtud. Kõige olulisem on koostöö, mis varem või hiljem hakkab ikkagi logisema, kuid kui paadis on ka kogenud sõudjaid, saab sellega hakkama.»