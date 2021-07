Tartu politseijaoskonna juhtivuurija Peeter Pärn märkis, et kelmid lasevad väljavalitud ohvril oma arvutisse laadida AeroAdmin, AnyDesk või TeamViewer programmi, et saada kaugligipääs ohvri arvutile.

„Kui inimene saab aru, et seeläbi võeti tema kontolt raha ära, kustutavad nad esmajärjekorras alla laetud tarkvara. Paraku jääb just selle sammu tõttu politseil kätte saamata väga oluline info, mis aitaks kelme tuvastada,“ märkis Pärn.

„Kui peaks juhtuma, et langed kelmuse ohvriks, siis ära kustuta alla laaditud tarkvara, vaid ühenda arvuti kiirelt netivõrgust välja. Internetiühenduseta ei ole võimalik kelmidel enam arvutile ligi pääseda ning samas säilitate uurimise jaoks väärtuslikku infot, kui alla laetud tarkvara säilitate. Kui mingil põhjusel ei oska või saa te netiühendust katkestada, lülitage arvuti lihtsalt välja, kuid taaskord – ärge kustutage alla laetud tarkvara. Nendest logidest saab politsei uurimise jaoks vajaminevat infot,“ rääkis juhtivuurija.

Sel aastal on politsei saanud kuue kuuga 229 teadet üle Eesti, kus inimesele helistas end pangatöötajana esitlenud kelm ning pettis heauskselt inimeselt tema raha välja. Kuue kuuga on inimestele tekitatud üle 800 000 euro kahju. Enam kui pooled ründed on pank ära hoidnud juba eos kahtlased tehingud blokeerides.