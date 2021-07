Miks kaitseala piire laiendatakse?

Senised arheoloogilised uuringud on toimunud enamjaolt tänavate tsoonis, mistõttu valdava osa kesk ja varauusaegsete kruntide arheoloogilise kultuurkihi kohta info puudub, kuid osadel kinnistutel, kus arheoloogilisi uuringuid on tehtud (nt Posti tn 122 , Rüütli tn 103 ja Rüütli tn 124 ), on varasemate ehitusjäänuste olemasolu kinnitust leidnud – see tõendab varasemate tänavavõrgu vaheliste alade hoonestuse olemasolu.