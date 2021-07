Keskkonnaministeeriumi eelarve- ja strateegiaosakonna projektijuhi Triin Kommeri sõnul on LIFE programmi abil Eestis edukalt ellu viidud mitmeid looduskaitseprojekte, mis on tähelepanu äratanud ka Euroopas. „Paar aastat tagasi alguse saanud kampaania „Eesti otsib nurmenukku“ on tänaseks levinud üle Euroopa ja sel aastal tehti vaatlusi juba 30 riigis. Hetkel toimub teadusalgatus „Tähelepanu! Valmis olla! Samblik!“, mille raames kaardistatakse huviliste abil siinseid metsasamblikke.“

„LIFE programm on suurepärane võimalus saada toetust suurematele ja tõhusamatele tegevustele, milleks sageli Eestis vahendeid napib. 25 aasta jooksul on programmist toetust saanud 40 Eesti projekti kogusummas 50 miljonit eurot,“ selgitab KIKi LIFE projektijuht Gady Künnapuu. „Näiteks eelmisel aastal sai rahastust Keskkonnaameti projekt WOODMEADOWLIFE, mille eesmärk on taastada Eesti ja Läti metsaniitude märkimisväärne osakaal ning saavutada pikaajalised kokkulepped ja infrastruktuur eramaade majandamiseks. Lisaks on Keskkonnaamet partneriks kahes LIFE projektis, milleks on rannikumere ja -koosluste, väikesaarte, jõgede ja kallaste elupaikade ja vee-elustiku tervendamisele suunatud CoastNet LIFE ning lendorava olemasolevate elupaikade säilitamisele ja elupaigavõrgustiku taastamisele suunatud Flying Squirrel LIFE,“ toob Künnapuu näiteid.