Aastatel 2021 kuni 2027 on Vabariigi Valitsus otsustanud toetada püsiühenduste rajamist turutõrkepiirkondades kokku 69,29 miljoni euroga, millest 24,29 miljonit eurot on taasterahastu NextGenerationEU vahendid ja 45 miljonit eurot on Euroopa Regionaalarengufondi ERF vahendid.