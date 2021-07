Paide abilinnapea Siret Pihelgas ütles, et esialgsed tööd läksid maksma 8900 eurot ja selle arve tasub linnavalitsus. Edasised uuringud maksavad aga ligemale 30 000 eurot ja linnavalitsus saatis muinsuskaitseametile taotluse, et saada nende tööde tegemiseks toetust.

Pihelgas selgitas, et uuringud ei tohiks väga pikalt kesta ja kui kõik läheb plaanipäraselt, saavad tee-ehitajad augusti alguses Suur-Aia tänava Pärnu tänava poolses otsas töödega edasi minna. Kuna tööd on aga mitu nädalat seisnud, tuleb tee valmimisaega siiski arvatavasti edasi lükata. Pihelgas ütles, et järgmisel nädalal arutatakse seda teemat ehitajaga, kuid lootis, et uuringud tee valmimist oluliselt ei mõjuta. Esialgsete plaanide järgi pidi Suur-Aia tänava remont lõppema 30. augustil, mis tähendab, et kui tööd ka mõni nädal edasi nihkuvad, pole siiski veel hirmu, et külmad segama hakkaks.