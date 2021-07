Teetöödel katsetatakse uut tehnoloogiat

Eestis kõigub õhutemperatuur aastas kuni 60 kraadi. Kui tahta teed ehitada kuumuskindlalt, hakkab see talviti lagunema ja vastupidi. Asfalt, mis kõik katsumused üle elab, on aga liiga kallis. Siiski on Eestis teede olukord küllaltki hea ning tehnoloogia areneb pidevalt.